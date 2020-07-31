Шесть домов сгорели при пожаре на юго-западе Франции

Шесть домов сгорели на юго-западе Франции. Лесной пожар охватил не менее 100 гектаров соснового леса.

Местное телевидение транслирует кадры с места происшествия - над жилым массивом густые клубы черного дыма. Горит экологический парк "Изадиа", полностью уничтожен веревочный городок. На борьбу с огнем направлены 150 человек. Мэр города Англет сообщил, что пожар удалось взять под контроль. Эвакуированные ранее жители пока не могут вернуться в свои дома, информирует РИА Новости.

Несколько дней назад в департаменте Жиронда крупный пожар уничтожил 250 гектаров леса.