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Рубрика: В мире

Шесть домов сгорели при пожаре на юго-западе Франции

Шесть домов сгорели на юго-западе Франции. Лесной пожар охватил не менее 100 гектаров соснового леса.

Фото: Vlad Balashov/facebook.com
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Местное телевидение транслирует кадры с места происшествия - над жилым массивом густые клубы черного дыма. Горит экологический парк "Изадиа", полностью уничтожен веревочный городок. На борьбу с огнем направлены 150 человек. Мэр города Англет сообщил, что пожар удалось взять под контроль. Эвакуированные ранее жители пока не могут вернуться в свои дома, информирует РИА Новости.

Несколько дней назад в департаменте Жиронда крупный пожар уничтожил 250 гектаров леса.

В мире Европа Франция Лесные пожары в Европе

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