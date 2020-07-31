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СМИ: Сергей Гармаш ушел из "Современника", где служил с 1984 года

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    31.07.2020, 16:53
Текст:   Олег Усков

Советский, российский актер Сергей Гармаш покинул театр "Современник", в котором служил с 1984 года.

Как передает МК, об этом актер сообщил в открытом письме, которое он "направил в чат сотрудников театра".

Уточняя: решение это далось нелегко и принято осознанно - в связи с "чудовищной ситуацией", сложившейся в театре после смерти в декабре прошлого года его художественного руководителя Галины Волчек.

Далее издание приводит текст письма артиста. Которое он заключил словами: "Идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни. Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек".

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