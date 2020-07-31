СМИ: Защитник Бекао может вернуться в ПФК ЦСКА

Бразильский защитник "Удинезе" Родриго Бекао в скором времени может вернуться в московский футбольный клуб ЦСКА.

По данным Tuttocalciomercato24, пока окончательная договоренность не достигнута, но, по информации портала, стороны значительно продвинулись в переговорах.

Сезон-2018/19 Бекао отыграл за ЦСКА на правах аренды. На счету защитника 36 матчей за армейцев, вместе с командой он стал обладателем Суперкубка России. Однако затем бразильский клуб "Баия", которому принадлежали права на Бекао, продал его в "Удинезе". В минувшем сезоне 24-летний защитник провел в составе команды из Удине 30 матчей и забил один мяч.