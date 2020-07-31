Снят запрет на рекламу в СМИ вина и шампанского из стран ЕАЭС

До сих пор по закону о рекламе такое право было только у российских производителей вина и шампанского, изготавливающих свою продукцию из отечественного винограда. Тогда как по правилам ЕАЭС каждое входящее в него государство обязано создавать такие же благоприятные условия для услуг, поставщиков и получателей услуг от соседей по союзу.

Поправки в закон снимают это ограничение. Таким образом, российское законодательство будет приведено в соответствие с нормами ЕАЭС.

При этом производители вин и шампанского из стран ЕАЭС должны будут подтвердить, что виноград, из которого сделана их продукция, выращен на территории этих стран.