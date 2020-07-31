Собрания дачников теперь можно проводить заочно

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить собрания по важным вопросам жизнедеятельности СНТ (выборы председателя, утверждение сметы) в заочной форме.

Ранее самые важные вопросы дачники должны были решать на общих собраниях, проводимых в очной форме. Но из-за угрозы распространения коронавируса проведение собраний ограничено.

"В 2020 году большинство СНТ столкнулись с проблемой ограничения проведения общих собраний. Приходно-расходная смета, размер взносов и финансово-экономическое обоснование, как правило, утверждаются ежегодно. У многих председателей подходит к концу срок их полномочий. Председатель и члены правления избираются на два года. Закон разрешает избирать их и на пять лет, но для этого надо внести изменения в устав СНТ. Хотя председатель и члены правления СНТ являются легитимными до избрания новых на очередном или внеочередном общем собрании, банки стали блокировать расчетные счета за отсутствие протокола о проведении общего собрания", - рассказал ранее "РГ" первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, организовать заочное голосование - задача председателя. Сегодня для этого существуют специальные ресурсы. Дачникам же нужно иметь лишь доступ в интернет и зарегистрироваться на сайте своего СНТ.