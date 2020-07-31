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Текст:   Марина Трубилина 
06:00 31.07.2020

Средний чек на ремонт квартир вырос на 16%

Ремонтом квартир и строительством загородных домов активно занимаются россияне этим летом. Спрос на услуги рабочих вырос на 30-50%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Интерес к услугам по ремонту квартир заметно упал - на 27% по сравнению с прошлым годом - только в "карантинном" апреле, сообщает "Авито Работа". Но ситуация быстро выровнялась - в мае разрыв резко сократился, а в июне спрос вырос на 20% по сравнению с июнем прошлого года. В июле услугами ремонтных бригад пользователи интересовались уже на 32% чаще, чем годом ранее.

Фото: iStock
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Ажиотажным можно назвать спрос на услуги по строительству домов и коттеджей. Он незначительно (на 3,1%) снизился лишь в апреле, а дальше стал уверенно расти: +20% в мае, +40% в июне и +45% в начале июля по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. "Самый высокий прирост спроса на услуги по ремонту и строительству был зафиксирован в конце мая-начале июня, когда во многих регионах уже были ослаблены карантинные меры, начали открываться строительные магазины, и у людей появилась возможность докупить недостающие инструменты и товары или обратиться к профессионалам", - отмечает управляющий директор "Авито Работа" Артем Кумпель.

За два летних месяца спрос на услуги в категории "Ремонт и строительство" увеличился на 30% по сравнению с апрелем и маем, сообщает сервис YouDo.com. "В разгар пандемии в крупном ремонте и строительстве было падение спроса на 25%. При этом неизменным оставался спрос на услуги мелкого бытового ремонта ("мастера на час"), поскольку эксплуатация квартир и техники увеличилась при долгом нахождении людей дома", - добавляет пресс-служба портала. В июне-июле подрос средний чек в ремонтной категории: если в апреле-мае он равнялся 28​ 600 рублям, то сейчас - 33 200 руб.

Фото: iStock
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Спрос на товары для ремонта квартир и дач также подскочил: в июне-июле он увеличился на 89% по сравнению с прошлым годом, сообщает "Авито". Но это на 5% ниже, чем в апреле и мае. Весной традиционный сезонный подъем спроса наложился на свободное время из-за самоизоляции, которое многие россияне решили использовать для обновления жилья. Наиболее востребованы стройматериалы, причем средняя стоимость товаров стала выше на 13% по сравнению с прошлым годом, но с мая упала на 5%. На втором месте - инструменты для ремонта (спрос вырос на 64%, а средняя стоимость упала на 3%). На 127% подскочил спрос на садовую технику. Часто интересовались пользователи товарами для ремонта окон и балконов, меняли двери и сантехнику. На 89% выросло желание купить обогреватели и камины.

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