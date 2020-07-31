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31.07.2020 15:17
Рубрика: Культура

Что покажет телеканал "Дом кино" в честь юбилея Никиты Михалкова

Текст: Сусанна Альперина
На телеканале "Дом кино" решили масштабно отпраздновать юбилей актера, кинорежиссера, сценариста и продюсера Никиты Михалкова. В этом году народному артисту РСФСР, полному кавалеру Ордена "За заслуги перед Отечеством" и лауреату премии "Оскар" исполняется 75 лет. День рождения у Михалкова в конце октября, но на телеканале готовятся к нему заранее.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Юбилей Никиты Сергеевича совпадает с юбилейным сезоном самого канала "Дом кино", входящего в "Цифровое Телесемейство" Первого и отмечающего в этом году 15-летие. Так что было решено: весь юбилейный сезон "Дома кино" пройдет под знаком двойного праздника.

Фото: kinopoisk.ru
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"Никита Михалков - это уже больше, чем просто имя. Это символ. И это и есть наше кино. По его творческому пути можно проследить историю нашего кинематографа - от черно-белой классики до современных кассовых блокбастеров. Мы рады, что имеем возможность подарить нашим зрителям такой уникальный подарок в виде полного собрания фильмов Михалкова. День за днем, неделя за неделей мы будем вместе наслаждаться любимыми картинами: и теми, на которых взрослели наши родители, и теми, на которых теперь воспитываются наши дети", - комментирует Дмитрий Борисов, генеральный продюсер компании "Первый канал. Всемирная сеть".

Итак, к юбилею подготовлено полное собрание фильмов Михалкова. Зрители смогут увидеть киноленты, в создании которых он принимал участие не только как актер и режиссер, но и как сценарист и продюсер. Показ этой коллекции приоткроет любителям кино дверь в мастерскую Никиты Михалкова.

Показы фильмов, к которым в том или ином качестве имеет отношение Никита Михалков, будут проходить каждые выходные, начиная с пятничных вечеров - в 21:00. Уже в эти выходные, в субботу 1 августа, в эфир выйдет картина "Я шагаю по Москве", в которой Михалков сыграл одну из своих первых киноролей, а в воскресенье, 2 августа - дебютный фильм кинорежиссера "Свой среди чужих, чужой среди своих". Также на канале покажут фильмы "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей, "12", "Утомленные солнцем" и "Утомленные солнцем 2", "Сибирский цирюльник", "Инспектор ГАИ" и другие.

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