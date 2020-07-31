Ученые помогут Роспатенту оценить заявки на изобретения

Вузы, научные институты, а также университеты и лаборатории смогут подключиться к экспертизе изобретений и полезных моделей, заявки на регистрацию которых поступают в Роспатент, сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев. Это предусматривают подписанные президентом поправки к IV главе Гражданского кодекса России.

"Заявители смогут самостоятельно обращаться в аккредитованные организации, чтобы получить результаты предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявленного технического решения, - объяснил Григорий Ивлиев. - С каждым годом техническая сущность решений, заявленных для получения патента, возрастает, экспертиза становится все сложнее и если ничего не менять, мы не сможем выдерживать сроки выдачи патентов".

Предварительный информационный поиск и оценка патентоспособности - первый этап экспертизы, проводимой Роспатентом, уточнили в ведомстве. Ту же самую работу под силу выполнять институтам Академии наук, научно-исследовательским институтам, ведущим вузам страны и другим организациям, у которых в штате есть высококвалифицированные узкие специалисты, полагает Ивлиев. За счет их привлечения он рассчитывает повысить качество и надежность выдаваемых свидетельств.

"Практика привлечения внешних специалистов известна из опыта ряда зарубежных ведомств, например, патентного ведомства Японии, Республики Корея, - добавл Григорий Ивлиев. - При этом информационный поиск, предусмотренный Гражданским кодексом России, сохранится, Роспатент будет его проводить, но уже с учетом результатов проведенных предварительных процедур".

В ведомстве отметили, что рассчитывают на повышение оперативности своей работы, но затруднились назвать конкретные сроки, ссылаясь на отсутствие необходимых подзаконных актов. На то, чтобы выстроить систему аккредитованных экспертных организаций и отладить взаимодействие с ними, у Роспатента будет ровно год. Именно тогда подписанные поправки вступят в силу.