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Умер легендарный режиссер Алан Паркер

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    31.07.2020, 19:35
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Lisa Moran Parker/wikipedia.org Фото: Lisa Moran Parker/wikipedia.org
Фото: Lisa Moran Parker/wikipedia.org

На 77-м году жизни ушёл из жизни выдающийся британский режиссёр и сценарист Алан Паркер.

Как сообщает Deadline, кавалер Ордена Британской империи скончался сегодня утром в результате продолжительной болезни.

Паркер восемь раз номинировался на BAFTA, трижды - на "Золотой глобус" и дважды - на "Оскар".

В 1985 году его фильм "Птаха" получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Дебютная работа - пародия на гангстерские фильмы "Багси Мэлоун" (1976), за сценарий которой он получил BAFTA. За другой фильм - "Полуночный экспресс" (1978) - он получил главную кинопремию Британии как режиссёр (а Оливер Стоун получил "Оскар" за сценарий). Ещё одна его знаменитая лента - "Группа "Коммитментс" (1992) - получила BAFTA в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссёр".

Особняком в творчестве Паркера стоит музыкальный фильм "Стена" (1982), снятый по сценарию Роджера Уотерса на основе культового альбома Pink Floyd The Wall.

Другие знаменитые работы: "Сердце ангела", "Миссисипи в огне", "Эвита", "Слава".

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