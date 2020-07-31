Умер создатель "Полуночного экспресса" и "Эвиты"

В возрасте 75 лет умер выдающийся британский кинорежиссер Алан Паркер, поставивший такие уже классические фильмы, как "Багси Мэлоун", "Эвита", "Полуночный экспресс".

"Багси Мэлоун" 1976 года был его первым полнометражным фильмом, снятым для большого экрана. Он сразу сразил публику: гангстерский боевик из времен сухого закона был не просто снят в жанре очень лихого мюзикла, но и был полностью разыгран детишками. В одной из главных ролей певицы Блаузи там появилась десятилетняя Джоди Фостер, именно там начавшая свою звездную карьеру. Этим фильмом Паркер заявил о приходе в кино нового мастера, одинаково безупречно владеющего искусствами драматического и музыкального фильма, с прекрасным чувством иронии и юмора.

Одной из главных лент Паркера стал "Полуночный экспресс" (1978) - драма о молодом американском туристе в Турции, который на обратном пути был задержан в аэропорту полицией, обнаружившей в его багаже порцию гашиша, и приговорен к 30 годам заключения. Основная часть действия происходила в турецкой тюрьме, садистскими нравами напоминающей страшный бред. Картина с участием выдающегося, вскоре погибшего актера Брэда Дэвиса вызвала огромный резонанс в мире, Паркер тогда получил номинацию на "Оскара" как лучший режиссер, фильм стал абсолютным триумфатором "Золотого глобуса".

Кадр из фильма "Багси Мэлоун" Фото: kinopoisk.ru

Через пару лет явилась "Слава" - снова музыкальный фильм о талантливой молодежи Нью-Йоркской высшей школы исполнительских искусств - полный энергии, динамики и ощущения полной внутренней свободы. И почти сразу вслед за ним - "Стена", закрепившая за Аланом Паркером репутацию одного из самых сильных режиссеров современного музыкального кино. В основе картины был нашумевший альбом группы Pink Floyd - The Wall, а в ее стиле причудливо смешались реализм с сюром.

В 1996 году по миру триумфально прошла "Эвита" - Паркер не перенес механически на экран знаменитый бродвейский мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, а создал полноценный фильм, где блеснули Антонио Бандерас и Мадонна в роли Эвы Дуарте, первой леди Аргентины. Фильм был чрезвычайно виртуозно выполнен по композиции, искусно сочетая музыкальную ткань и драматическим действием. Работу над картиной Алан Паркер потом вспоминал со свойственным ему эксцентричным юмором - как "езду без седла на безумном слоне, привязанном к реактивному двигателю, когда Мадонна расчесывает ваши волосы бритвенным лезвием".

Вторая ипостась режиссера - остросоциальное кино. После "Полуночного экспресса" все ждали продолжения - и дождались в фильме "Миссиссипи в огне", драме из середины 60-х, когда убийство трех правозащитников возбудило волну массовых протестов по всей Америке: нити преступления тянулись в отцам города. В фильме снимались Уиллем Дефо, Фрэнсис МакДорманд и Джин Хэкмен. Картина получила три премии Британской киноакадемии.

Замечательное чувство юмора реализовалось в "Дороге на Вэлвилл" с Энтони Хопкинсом и Бриджит Фондой - "комедии для сердца и других органов", как гласил рекламный слоган картины.

Кадр из фильма "Полуночный экспресс". Фото: kinopoisk.ru

Последней работой Алана Паркера в кино стала тоже политически острая драма "Жизнь Дэвида Гейла" с Кевином Спейси и Кэйт Уинслет: сюжет развивался вокруг профессора Гейла, который всю жизнь выступал против смертной казни и сам оказался в камере смертников за некое убийство, которое он не совершал. И расследование, которое предпринимает взявшая у него интервью журналистка, становится напряженнейшей фабулой картины.

Критики много ругали Паркера, считали его манипулятором зрительскими эмоциями, им не нравилась его эксцентричность, граничащая с хулиганством. Изображение Турции в "Полуночном экспрессе" вызвало обвинения в "расизме", черная публика сетовала на слишком активную роль белых героев в фильме "Миссиссипи в огне", аргентинские патриоты были возмущены приглашением на роль национального кумира Эвы Перон легкомысленной Мадонны. Зрители, в отличие от критиков, его картины принимали восторженно.

Последние годы он снимал редко - много времени требовал Британский институт кинематографии, а позже он стал главой национального Совета по кинематографии.