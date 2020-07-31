Умер создатель "Полуночного экспресса" и "Эвиты"

"Багси Мэлоун" 1976 года был его первым полнометражным фильмом, снятым для большого экрана. Он сразу сразил публику: гангстерский боевик из времен сухого закона был не просто снят в жанре очень лихого мюзикла, но и был полностью разыгран детишками. В одной из главных ролей певицы Блаузи там появилась десятилетняя Джоди Фостер, именно там начавшая свою звездную карьеру. Этим фильмом Паркер заявил о приходе в кино нового мастера, одинаково безупречно владеющего искусствами драматического и музыкального фильма, с прекрасным чувством иронии и юмора.
Одной из главных лент Паркера стал "Полуночный экспресс" (1978) - драма о молодом американском туристе в Турции, который на обратном пути был задержан в аэропорту полицией, обнаружившей в его багаже порцию гашиша, и приговорен к 30 годам заключения. Основная часть действия происходила в турецкой тюрьме, садистскими нравами напоминающей страшный бред. Картина с участием выдающегося, вскоре погибшего актера Брэда Дэвиса вызвала огромный резонанс в мире, Паркер тогда получил номинацию на "Оскара" как лучший режиссер, фильм стал абсолютным триумфатором "Золотого глобуса".
Через пару лет явилась "Слава" - снова музыкальный фильм о талантливой молодежи Нью-Йоркской высшей школы исполнительских искусств - полный энергии, динамики и ощущения полной внутренней свободы. И почти сразу вслед за ним - "Стена", закрепившая за Аланом Паркером репутацию одного из самых сильных режиссеров современного музыкального кино. В основе картины был нашумевший альбом группы Pink Floyd - The Wall, а в ее стиле причудливо смешались реализм с сюром.
В 1996 году по миру триумфально прошла "Эвита" - Паркер не перенес механически на экран знаменитый бродвейский мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, а создал полноценный фильм, где блеснули Антонио Бандерас и Мадонна в роли Эвы Дуарте, первой леди Аргентины. Фильм был чрезвычайно виртуозно выполнен по композиции, искусно сочетая музыкальную ткань и драматическим действием. Работу над картиной Алан Паркер потом вспоминал со свойственным ему эксцентричным юмором - как "езду без седла на безумном слоне, привязанном к реактивному двигателю, когда Мадонна расчесывает ваши волосы бритвенным лезвием".
Вторая ипостась режиссера - остросоциальное кино. После "Полуночного экспресса" все ждали продолжения - и дождались в фильме "Миссиссипи в огне", драме из середины 60-х, когда убийство трех правозащитников возбудило волну массовых протестов по всей Америке: нити преступления тянулись в отцам города. В фильме снимались Уиллем Дефо, Фрэнсис МакДорманд и Джин Хэкмен. Картина получила три премии Британской киноакадемии.
Замечательное чувство юмора реализовалось в "Дороге на Вэлвилл" с Энтони Хопкинсом и Бриджит Фондой - "комедии для сердца и других органов", как гласил рекламный слоган картины.
Последней работой Алана Паркера в кино стала тоже политически острая драма "Жизнь Дэвида Гейла" с Кевином Спейси и Кэйт Уинслет: сюжет развивался вокруг профессора Гейла, который всю жизнь выступал против смертной казни и сам оказался в камере смертников за некое убийство, которое он не совершал. И расследование, которое предпринимает взявшая у него интервью журналистка, становится напряженнейшей фабулой картины.
Критики много ругали Паркера, считали его манипулятором зрительскими эмоциями, им не нравилась его эксцентричность, граничащая с хулиганством. Изображение Турции в "Полуночном экспрессе" вызвало обвинения в "расизме", черная публика сетовала на слишком активную роль белых героев в фильме "Миссиссипи в огне", аргентинские патриоты были возмущены приглашением на роль национального кумира Эвы Перон легкомысленной Мадонны. Зрители, в отличие от критиков, его картины принимали восторженно.
Последние годы он снимал редко - много времени требовал Британский институт кинематографии, а позже он стал главой национального Совета по кинематографии.