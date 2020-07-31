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31.07.2020,  
03:55

В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российскими "Кинжалами"

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

НАТО нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике. Такое мнение высказал журналист датской национальной газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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По его словам, американская авиабаза Туле, расположенная на севере Гренландии, "абсолютно беззащитна" перед ракетными комплексами "Кинжал", цитирует РИА Новости. Роттбелль отметил, что скорость и точность попадания новых российских ракет "меняют баланс сил в Арктике".

"Кинжал" - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Предназначен для поражения как стационарных объектов, так и надводных кораблей. Обеспечивает нанесение ударов по целям на дальности более двух тысяч километров без захода в зону ПВО противника.

Ранее в Пентагоне назвали новые российские субмарины и крылатые ракеты серьезной проблемой для США. По словам генерал-лейтенанта Глена Ван Херка, отследить российские подлодки очень сложно. Он пояснил, что субмарины угрожают крылатыми ракетами территории США.

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