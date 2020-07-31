В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российскими "Кинжалами"

НАТО нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию в Арктике. Такое мнение высказал журналист датской национальной газеты Berlingske Эмиль Роттбелль.

По его словам, американская авиабаза Туле, расположенная на севере Гренландии, "абсолютно беззащитна" перед ракетными комплексами "Кинжал", цитирует РИА Новости. Роттбелль отметил, что скорость и точность попадания новых российских ракет "меняют баланс сил в Арктике".

"Кинжал" - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Предназначен для поражения как стационарных объектов, так и надводных кораблей. Обеспечивает нанесение ударов по целям на дальности более двух тысяч километров без захода в зону ПВО противника.

Ранее в Пентагоне назвали новые российские субмарины и крылатые ракеты серьезной проблемой для США. По словам генерал-лейтенанта Глена Ван Херка, отследить российские подлодки очень сложно. Он пояснил, что субмарины угрожают крылатыми ракетами территории США.