В Госдуме оценили заявление британского министра об "угрозе" со стороны РФ

Великобритания всегда наиболее энергично проводила интересы США. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя британские заявления о "значительной угрозе" со стороны России.

Ранее министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим "значительную угрозу". Отслеживание и реагирование на нее входят в число главных приоритетов министерства, подчеркнула она.

Новиков, которого цитирует RT, отметил, что такие заявления не удивляют.

- Не надо забывать фундаментальных вещей, того, что Великобритания является активным членом НАТО, - напомнил парламентарий. - И, несмотря на то, что альянс переживает не лучшие времена, ни Великобритания, ни другие европейские страны не готовы рвать с этой организацией.

Зампред комитета добавил, что не стоит "питать иллюзий" по поводу любой из стран, являющихся членами НАТО, тем более что Великобритания всегда наиболее энергично проводила интересы США.

- Блок никогда не отличался миролюбивостью, настойчиво формирует частокол натовских баз вокруг наших границ, - констатировал Новиков.