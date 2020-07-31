В Кремле не считают политическим дело задержанных во Франции болельщиков

Интересы российских болельщиков, задержанных во Франции во время футбольных беспорядков, защищает МИД. Политического аспекта в этом деле в Кремле не видят.

Михаил Ивкин и Павел Косов обвиняются в нападении на английского фаната во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Они находятся в тюрьме Марселя, суд будет только в декабре.

"Конечно же, мы знаем об этих двух гражданах. И конечно же, наше министерство иностранных дел и загранучреждения во Франции занимаются обеспечением и соблюдением всех прав этих российских граждан", - заверил журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Эти граждане были задержаны во время известных футбольных беспорядков, они обвиняются в совершении противоправных действий, совершенно очевидных. Тем не менее все равно наше министерство иностранных дел стоит на защите их интересов, и все, что связано с их содержанием под стражей и подготовкой к суду, строго мониторится нашими дипломатами", - сообщил Песков.

На вопрос, замешана ли здесь политика, ведь английских и польских фанатов уже давно отпустили, представитель Кремля сказал, что обобщающе здесь говорить нельзя. "Все события там зафиксированы на видеокамеры", - также заметил он. "Дело не в политике", - уверен Песков.