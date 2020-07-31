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31.07.2020 21:00
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как будут учиться в вузах с 1 сентября

Текст: Ирина Невинная
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по открытию очных отделений вузов. В документе приведены новые правила организации учебного процесса, проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий, а также уточняются условия допуска к учебе иностранных студентов.
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Требования к профилактике и противоэпидемическим мерам стандартные: входной фильтр, бесконтактная термометрия учащихся, педагогического состава и персонала два раза в день, обработка рук антисептиками.

Фото: Carl Court
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Повышены требования к чистоте помещений: рекомендуется проводить обработку всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов) и санитарных узлов с применением дезинфицирующих средств не реже 1 раза в 4 часа (во время перерывов) и по окончании учебного процесса. Предусмотрены ежедневная влажная уборка и еженедельная генеральная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, очистка и дезинфекция вентиляции и кондиционеров.

Кроме этого в рекомендациях говорится про обеззараживание воздуха в местах общего пользования с использованием оборудования, разрешенного для применения в присутствии людей. (Обычно речь идет о лампах с ультрафиолетовым излучением закрытого типа. безвредных для глаз). Студенты, преподаватели и персонал должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты (исходя из продолжительности учебного дня и смены одноразовых масок не реже 1 раза в 3 часа, многоразовых - в соответствии с инструкцией). Предусматривается также использование перчаток, дезинфицирующих салфеток.

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Согласно рекомендациям иностранные студенты допускаются к учебе, но после въезда в Россию должны пройти 14-дневную изоляцию, а на 10-12-й день сдать тест на COVID-19 методом ПЦР.

"Соблюдение всех мер предосторожности во время образовательного процесса позволит значительно снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье студентов, преподавателей и сотрудников вузов", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Общество Образование Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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