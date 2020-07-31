В сенат США внесен законопроект о военной помощи Киеву на 300 млн долларов

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США представила законопроект, предусматривающий ежегодное выделение военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.

В документе говорится о дополнительном предоставлении четырех миллионов долларов в год на подготовку украинских офицеров, пишет РИА Новости. Законопроект предписывает американским властям назначить спецпосланника США по Украине, а также призывает госдепартамент создать рабочую группу по этой стране с соответствующими европейскими союзниками.

Отметим, что сейчас по линии Пентагона ежегодно выделяется около 250 миллионов долларов на военную помощь Киеву. Сенаторы хотят закрепить финансовые обязательства США в виде отдельного закона.

Напомним, в прошлом году в США разгорелся скандал вокруг военной помощи Украине. Утверждалось, что американский лидер Дональд Трамп во время телефонного разговора оказывал давление на украинского коллегу Владимира Зеленского. Предполагалось, что Трамп добивался расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. На основании этих подозрений Палата представителей конгресса США, контролируемая демократами, объявила о запуске процедуры импичмента. Однако хозяин Белого дома был оправдан сенатом.