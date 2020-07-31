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31.07.2020 23:22
Рубрика: В мире

В США отменен смертный приговор организатору теракта в Бостоне

Смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в июне 2015 года за его участие в организации теракта на Бостонском марафоне, отменен апелляционным судом, передает ТАСС.

Фото: AP/Jane Flavell Collins
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Фигурант, согласно документа, будет оправдан по трем пунктам обвинения. Но даже при этом, как следует из документов, Царнаев останется за решеткой до конца жизни.

Адвокаты, с 2016 года настаивавшие на пересмотре дела, указывали на то, что расследование в отношении их подзащитного не было беспристрастным, так как проводилось в том самом городе, где произошел теракт.

Напомним, что теракт произошел в апреле 2013 года: у финишной черты традиционного Бостонского марафона прогремели два взрыва, жертвами которых стали три человека и еще более 250 получили ранения. Через несколько дней был задержан подозреваемый - Джохар Царнаев, а его брат Тамерлан был убит при попытке ареста.

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