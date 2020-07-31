В США отменен смертный приговор организатору теракта в Бостоне

Смертный приговор Джохару Царнаеву, вынесенный в июне 2015 года за его участие в организации теракта на Бостонском марафоне, отменен апелляционным судом, передает ТАСС.

Фигурант, согласно документа, будет оправдан по трем пунктам обвинения. Но даже при этом, как следует из документов, Царнаев останется за решеткой до конца жизни.

Адвокаты, с 2016 года настаивавшие на пересмотре дела, указывали на то, что расследование в отношении их подзащитного не было беспристрастным, так как проводилось в том самом городе, где произошел теракт.

Напомним, что теракт произошел в апреле 2013 года: у финишной черты традиционного Бостонского марафона прогремели два взрыва, жертвами которых стали три человека и еще более 250 получили ранения. Через несколько дней был задержан подозреваемый - Джохар Царнаев, а его брат Тамерлан был убит при попытке ареста.