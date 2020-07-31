В США отметили ухудшение ситуации с коронавирусом в центральных штатах

В ряде южных штатов США появились свидетельства замедления распространения коронавируса, однако в центральной части страны ситуация ухудшается. Об этом заявила координатор Белого дома по борьбе с распространением инфекции Дебора Биркс в эфире Fox News.

Он отметила, что в южных штатах, где ранее специалисты фиксировали быстрый рост числа заразившихся, "начал появляться проблеск надежды". При этом вирус активно распространяется в северном направлении - в Кентукки, Теннесси, на юг Огайо, Миссури, Айову, Канзас и Небраску. "По-прежнему проблемы на Западном побережье: в штатах Вашингтон, Орегон и Калифорния, Айдахо и Юта. Наблюдается рост числа заразившихся в Колорадо", - цитирует ТАСС Биркс.

В Белом доме считают, необходимым обязать жителей этих штатов носить защитные маски, а также соблюдать нормы социального дистанцирования. Биркс призвала носить и лицевые экраны, которые снижают вероятность того, что человек будет прикасаться к лицу. "Наладить их производство просто," - констатировала специалист.

По последним данным, в США выявлено более 4,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 151 тысячи американцев.