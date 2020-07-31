В Великобритании отменили ослабление карантина из-за ситуации с COVID-19

В Великобритании решили повременить с очередным этапом ослабления карантина из-за роста количества случаев инфицирования, заявил в пятницу премьер-министр королевства Борис Джонсон.

"Мы должны нажать на тормоз, чтобы удержать вирус под контролем", - сказал Джонсон, которого цитирует ТАСС. По словам главы кабинета, катки, боулинги, казино будут по-прежнему закрыты по меньшей мере до середины августа.

Ранее британские медики зарегистрировали максимальный за последнее время суточный показатель заражения - диагноз пневмония нового типа был поставлен сразу 763 пациентам. Между тем еще в середине недели этот параметр был на четверть меньше.

До этого Джонсон предполагал, что страна до конца года вернется к нормальной жизни.