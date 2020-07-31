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Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал о погоде в августе

Текст: Ольга Игнатова
В августе на всей территории России будет наблюдаться положительная аномалия температуры. И только на северо-востоке страны (на Чукотке и в Магаданской области) температура будет ниже нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

На европейской территории температурный фон окажется немного выше нормы. Чуть теплее обычного будет и на Дальнем Востоке. На северо-востоке европейской территории, в Поволжье, на Урале, в Сибири и даже в отдельных районах Якутии температура воздуха окажется выше нормы. Иными словами август там будет теплым. При этом Вильфанд подчеркнул, что для каждого региона в каждом месяце своя норма температуры.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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По осадкам август обещает быть в пределах нормы на большей части России. Дефицит осадков прогнозируется только на юге Урала и на востоке Поволжья. При этом там будет и довольно тепло. Это может привести к засухе. Дождливым последний месяц лета прогнозируется на севере Красноярского края и на северо-западе Якутии.

Август обещает быть очень неоднородным месяцем. "То есть будут периоды и с очень высокой температурой, и с низкой, с избытком осадков и с дефицитом дождей. Собственно, как и в июле. Например, когда в один день выпадает месячная норма осадков, а затем долго не бывает дождей. Примерно такая же ситуация ожидается на всей территории страны", - уточнил метеоролог.

В Москве температура воздуха в августе может быть выше нормы, но превышение это будет не слишком большим. Нормой для Москвы считаются дневные температуры от плюс 23-25 градусов в начале месяца до 17-18 тепла в его последних числах. "Все-таки солнечная активность уже угасает, поэтому идет понижение среднесуточной температуры воздуха к концу месяца на 5 и более градусов", - отметил Вильфанд. И добавил, что это средние значения. Может и весь месяц оказаться теплым.

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