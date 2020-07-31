Власти Эквадора ввели "сухой закон" для сдерживания пандемии COVID-19

В целях сдерживания пандемии COVID-19 власти Эквадора ввели "сухой закон". Он будет действовать с 31 июля по12 августа, говорится в заявлении комитета по действиям в чрезвычайных условиях.

В этот период продажа спиртного будет запрещена по пятницам, субботам и воскресеньям. Запрет охватит 18 из 24 провинций страны, включая столицу Кито, наиболее пострадавшую от коронавируса, пишет РИА Новости.

По последним данным, в Кито выявлены 31,2 тысячи случаев COVID-19, что составляет 16% от общего числа зараженных по всей стране. Скончались от коронавируса в эквадорской столице 617 человек.