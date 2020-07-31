Внешний госдолг Беларуси в I полугодии вырос до 18 млрд долларов

Увеличение внешнего государственного долга в первом полугодии текущего года зафиксировано Министерством финансов Беларуси. На 1 июля 2020 года, по данным ведомства, он составил $18 млрд, увеличившись с начала года на $0,9 млрд, или на 5,3 процента.

Финансовые эксперты уточнили, что за этот период были привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 817,8 млн, в том числе $362,6 млн - правительства и банков России, $1 391,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $41,4 млн - экспортно-импортного банка Китая, $16,6 млн - МБРР, $5,7 млн - ЕБРР и СИБ.

Что касается погашение внешнего долга, то за шесть месяцев оно составило $786,2 млн, из которых $343,4 млн - правительству России, $209,4 млн - банкам Китая, $176,6 млн - ЕФСР, $54,8 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - товарно-кредитной корпорации США.

Минфин РБ сообщил и о росте государственного долга страны. На 1 июля он составил 52,6 млрд белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом года на 17,5 процента.

Кроме того, констатирует агентство, стало известно, что в первом полугодии размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $210 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $360,4 млн и Br161,2 млн белорусских рублей соответственно.