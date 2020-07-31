Во Франции заявили об историческом падении национального ВВП

Во Франции зафиксировано историческое падение валового внутреннего продукта во втором квартале на 13,8% из-за пандемии коронавируса, сообщил в пятницу Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE). Ранее это подразделение министерства экономики, промышленности и занятости страны, которое ежеквартально систематизирует и анализирует экономическую активность Франции, никогда не регистрировало таких низких показателей. Институт также пересмотрел показатель активности в первом квартале, понизив его до 5,9% по сравнению с 5,3%, о которых сообщалось ранее.

О том, что падение активности французской экономики произойдет именно в разгар пандемии во втором квартале 2020 года, предсказывало большинство аналитиков и сами эксперты INSEE. При этом, институт оценил падение национального ВВП на 17% в июне. В частности, потребление домашних хозяйств, основная составляющая роста ВВП, сократилось на 11%, инвестиции - на 17,8%, а экспорт - на 25,5%. "Негативная динамика ВВП в первой половине 2020 года связана с прекращением "несущественных" видов деятельности в контексте ограничительных мер, установленных в период с середины марта до начала мая", - говорится в пресс-релизе института.

До этого наибольшее квартальное снижение ВВП Франции было зафиксировано во втором квартале 1968 года под влиянием знаменитых общенациональных беспорядков и в результате почти 10-миллионной всеобщей забастовки в стране. Этот социальный кризис во Франции в конечном счете привел к смене правительства, отставке президента Шарля де Голля и к радикальным переменам во французском обществе.