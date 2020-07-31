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Текст:   Татьяна Замахина 
14:12 31.07.2020

Володин подвел итоги работы Госдумы по упрощению строительства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о результатах работы Госдумы в весеннюю сессию над законами, которые существенно повысят эффективность работы строительной отрасли.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Принятые Госдумой в июле законы, направленные на развитие строительной отрасли, позволят достигнуть большей эффективности в обеспечении граждан жильем, развитии транспортной инфраструктуры и создании новых рабочих мест, - считает глава нижней палаты, которого цитирует пресс-служба ГД.

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Он добавил, что поправки, инициированные правительством, снимают многие вопросы, которые не позволяли развиваться более динамично строительной отрасли.

В этой связи председатель Госдумы отметил позитивные инициативы вице-премьера Марата Хуснуллина на новой должности: "Возглавляя ранее в Москве строительный комплекс, он предложил решения, показавшие себя эффективными в строительной отрасли".

В частности, были приняты поправки в Градостроительный кодекс, позволяющие при планировании решить вопрос взаимосвязи всех уровней власти. Законом также был сокращен срок внесения изменений в документацию территориального планирования с трех до одного месяца. Упрощена и процедура для размещения инженерных сетей в ходе строительства.

- Все эти нововведения нацелены на одно - строительство в максимально короткие сроки современных, комфортабельных многофункциональных районов для жизни, - заявил спикер. - Районов, где все удобно и доступно - жилье и работа, школы, детсады и поликлиники, транспортная инфраструктура, возможности для отдыха и проведения досуга для детей и взрослых.

Современные здания, по его словам, должны прийти на смену старому и аварийному жилью в городах и районных центрах.

Госдума также приняла закон о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры. Этот документ установил особенности переноса или переустройства существующих инженерных сетей. Среди других нововведений - перевод участков из одной категории в другую на основании проекта планировки и заявления уполномоченного лица.

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Данный закон, в первую очередь, позволит ускорить сроки строительства новых железнодорожных магистралей, ведущих на восток нашей страны, и повысить эффективность железнодорожного транспорта, заявил Володин. После его принятия сокращение сроков подготовки всей необходимой для строительства на БАМе и Транссибе документации удастся сократить, в среднем, до двух лет.

- Пропускная способность магистралей в этом направлении должна вырасти в полтора раза, что, в частности, даст возможность значительно увеличить экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, - сказал председатель Госдумы. При этом он подчеркнул, что важнейшим условием остается строжайшее соблюдение требований природоохранного законодательства.

Фото: iStock
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Госдума также приняла поправки в 44-ФЗ, которые упрощают процедуру закупок в сфере строительства и капремонта для государственных и муниципальных заказчиков. "Это очень важное решение, учитывая, что 70% закупок по 44-ФЗ в прошлом году пришлось именно на муниципальных заказчиков", - уточнил спикер Госдумы.

Он резюмировал, что в целом с января по июль нижняя палата приняла порядка пятидесяти поправок в ряд федеральных законов в градостроительной сфере, которые сокращают бюрократические процедуры, а значит - и сроки строительства. "И, самое главное, повышают инвестиционную привлекательность проектов комплексной застройки. Принятые законы существенно повысят эффективность работы в строительстве", - сказал Вячеслав Володин.

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