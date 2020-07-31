Вся критически важная IT-инфраструктура будет производиться в России

Критически важная информационная инфраструктура в РФ к 2025 году будет производиться полностью на российском оборудовании. Такое заявление сделал в интервью ТАСС глава Минпромторга России Денис Мантуров.
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"Если сохранятся те же принципы, которые сегодня сформированы, мы можем заместить до 100% в критической информационной инфраструктуре (КИИ)", - сказал он.
Степень соответствия или не соответствия критерию "отечественное", по его словам, будет оцениваться по балльной системе исходя из локализации производства.
"С точки зрения участия иностранных производителей - они точно должны будут соответствовать тем параметрам и требованиям, которые будут предъявляться в рамках наших подходов по импортозамещению. Мы их не ограничиваем, но также, как и в автопроме - это будут баллы", - пояснил Денис Мантуров.