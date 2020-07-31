ВВП Еврозоны во втором квартале упал почти на 12 процентов

ВВП Еврозоны во втором квартале 2020 года на фоне пандемии сократился на 11,9 процента, передает Reuters со ссылкой на Евростат. В годовом исчислении данный показатель еще выше - он составил 14,4 процента. Это самые низкие значения за последние десять лет.

Сообщается, что резкое снижение ВВП в указанный период стало прямым следствием стремительного распространения в Европе коронавируса. В результате в регионе существенно упал объем экспорта и импорта товаров и услуг.

По мнению экспертов, опубликованные в пятницу показатели могут не в полной мере отражать экономические последствия для ЕС от вспышки COVID-19. Реальная картина будет понятна только к сентябрю.