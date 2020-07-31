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31.07.2020 22:05
Рубрика: Экономика

Выставки и конгрессы в России будут проводить без кофе и дегустаций

Текст: Светлана Ментюкова
С 1 августа 2020 года во многих регионах РФ возобновляется конгрессно-выставочная деятельность. В привычном формате мероприятий теперь будут отсутствовать кофе на стендах и открытые дегустации любой еды и напитков. Об этом "РГ" сообщили в Роспотребнадзоре.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

"Питание разрешено только в специально отведенных местах, открытые дегустации и угощение на стендах не допускаются. Рекомендации могут быть скорректированы в сторону смягчения в случае улучшения эпидемиологической обстановки", - разъяснили в санитарной службе.

Фото: Из архива Александра Стуглева
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Как ранее, сообщала "РГ", Роспотребнадзор еще в начале июля дал рекомендации по правилам проведения конгрессно-выставочной деятельности в условиях частичного снятия ограничений, часть пунктов которого по-разному трактовались участниками рынка.

В службе также отметили, что подготовленные Роспотребнадзором рекомендации для конференций и выставок разъясняют общий принцип проведения мероприятий в условиях сохранения рисков распространения короновируса. "Конкретные детали проведения тех или иных мероприятий с большим количеством участников и организации питания на них прорабатываются в каждом конкретном случае", - уточнили в ведомстве.

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По оценке Торгово-промышленной палаты РФ, ежегодный оборот российского выставочного рынка в 2018-2019 годах составлял порядка $800 млн, что соответствует седьмому месту в мире после США, Германии, Франции, Великобритании, Китая и Италии. В России в год проводится примерно 950 выставок в формате В2В общей площадью около 2 млн кв. метров. В них принимает участие около 100 тысяч экспонентов более чем из 100 стран мира. Количество посетителей колеблется в диапазоне 7,5-8 млн человек.

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