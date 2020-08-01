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01.08.2020 07:18

Американские политики оказывают давление на китайские предприятия

На днях госсекретарь США Майк Помпео в своем выступлении в калифорнийской библиотеке имени Никсона вновь назвал деятельность китайской компании Huawei угрозой государственной безопасности США. За этим высказыванием кроются действия самих США, которые раз за разом нарушают рыночные правила, передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

Высказывания американских политиков звучат неубедительно, поскольку не имеют под собой никаких оснований. За 30 лет компания Huawei создала более 1500 сетей в более чем 170 странах и регионах мира и предоставила услуги 228 ведущим мировым предприятиям. Количество абонентов, пользующихся услугами Huawei, превысило три млрд. Huawei никогда не была замешана в делах, связанных с безопасностью сетей, как то дело Сноудена или Викиликс.

На протяжении многих лет китайские компании сотрудничают с американскими предприятиями на основе принципов рыночной экономики, стимулируя рост экономики и занятости в США и внося большой вклад в развитие американской экономики. Несколько дней назад глава Национального совета по американо-китайской торговле Крейг Аллен заявил, что торговля и инвестиции между США и Китаем обеспечили рабочими местами 2,4 млн американцев.

Согласно отчету, опубликованному компанией Rhodium Group, в 2016 году прямые инвестиции Китая в США достигли наивысшей отметки - 46,5 млрд долларов, а затем резко снизились до 5,4 млрд долларов в 2018 году, в 2019 году составили 5 млрд долларов, что является самым низким показателем после мирового экономического спада в 2009 году.

Согласно данным предварительной оценки, опубликованной Бюро экономического анализа при министерстве торговли США, экономика США во втором квартале сократилась на 32,9% в годовом выражении в связи с нарастающим спадом на фоне эпидемии COVID-19. Это самое резкое снижение в квартальных отчетах за всю историю сбора статистических данных в стране с 1947 года.

Американский народ должен понимать, что менталитет холодной войны в отношении Китая провоцирует конфронтацию и является наибольшей угрозой для экономики и национальной безопасности самих США.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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