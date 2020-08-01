Американские политики оказывают давление на китайские предприятия

Высказывания американских политиков звучат неубедительно, поскольку не имеют под собой никаких оснований. За 30 лет компания Huawei создала более 1500 сетей в более чем 170 странах и регионах мира и предоставила услуги 228 ведущим мировым предприятиям. Количество абонентов, пользующихся услугами Huawei, превысило три млрд. Huawei никогда не была замешана в делах, связанных с безопасностью сетей, как то дело Сноудена или Викиликс.

На протяжении многих лет китайские компании сотрудничают с американскими предприятиями на основе принципов рыночной экономики, стимулируя рост экономики и занятости в США и внося большой вклад в развитие американской экономики. Несколько дней назад глава Национального совета по американо-китайской торговле Крейг Аллен заявил, что торговля и инвестиции между США и Китаем обеспечили рабочими местами 2,4 млн американцев.

Согласно отчету, опубликованному компанией Rhodium Group, в 2016 году прямые инвестиции Китая в США достигли наивысшей отметки - 46,5 млрд долларов, а затем резко снизились до 5,4 млрд долларов в 2018 году, в 2019 году составили 5 млрд долларов, что является самым низким показателем после мирового экономического спада в 2009 году.

Согласно данным предварительной оценки, опубликованной Бюро экономического анализа при министерстве торговли США, экономика США во втором квартале сократилась на 32,9% в годовом выражении в связи с нарастающим спадом на фоне эпидемии COVID-19. Это самое резкое снижение в квартальных отчетах за всю историю сбора статистических данных в стране с 1947 года.

Американский народ должен понимать, что менталитет холодной войны в отношении Китая провоцирует конфронтацию и является наибольшей угрозой для экономики и национальной безопасности самих США.