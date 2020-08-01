"Арсенал" в 14-й раз выиграл Кубок Англии

В финале Кубка Англии "Арсенал" в лондонском дерби одолел "Челси" - 2:1. Героем матча стал Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль.

Эти команды преподнесли большой сюрприз, обыграв в полуфинале представителей Манчестера - "Юнайтед" и "Сити". Таким образом, "Арсенал" с "Челси" во второй раз за последние три года попали в финал старейшего футбольного турнира.

Три года назад "канониров" тренировал еще Арсен Венгер. С той поры (2017 года) "Арсенал" не завоевал ни одного трофея. Что касается "Челси", то "синие" последний титул брали в 2018 году, когда Эден Азар и компания одолели в финале Кубка страны "МЮ".

С тех пор что "Арсенал", что "Челси" сильно изменились. Достаточно сказать, что у клубов новые тренеры - Фрэнк Лэмпард и Микель Артета. И если англичанин работает с командой со старта сезона, то Артета возглавил "пушкарей" в декабре.

Первый тайм, несмотря на итоговые 1:1, прошел с преимуществом "Арсенала". Правда счет открыл "Челси": уже на пятой минуте Кристиан Пулишич вывел "синих" вперед. Впрочем, на 28-й минуте "канониры" отыгрались благодаря голу с пенальти Обамеянга. Габонец на этом не остановился и в середине второй половины точным ударом после передачи Николя Пепе принес лондонцам важнейшую победу.

Добавим, что выиграв Кубок Англии, "Арсенал" обеспечил себе место в групповой стадии Лиги Европы. Кроме того, подопечные Артеты разыграют с "Ливерпуль" Суперкубок страны 29 августа.