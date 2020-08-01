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01.08.2020 11:57
Рубрика: Общество

Более 600 проектов открыты в программе "Сириус.Лето"

Текст: Ксения Колесникова
Школьники и студенты, участвующие в программе "Сириус.Лето", могут выбрать себе интересный проект для разработки. С 31 июля на платформе Сириус.Онлайн открыт доступ к заданиям от ведущих российских компаний, университетов и исследовательских центров. Присоединиться можно до 8 августа.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Программа "Сириус.Лето: начни свой проект" появилась в рамках концепции умного отдыха, которую предложила руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева. Программа создана при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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Главная ее цель - объединить школьников 7-11 классов, которые под руководством студентов-старшекурсников в следующем году будут разрабатывать научно-технологические проекты и решать актуальные для своего региона задачи, предложенные организациями-партнерами.

Координацией проекта на местах занимаются региональные центры, созданные по модели "Сириуса", которые уже работают в 50 регионах страны. Регистрация на программу доступна в системе Сириус.Онлайн.

"Запуская программу "Сириус.Лето", мы хотели познакомить школьников и студентов с приоритетами их родных регионов, а отраслевые компании, университеты и исследовательские центры по всей России - с работой региональных центров, созданных по модели "Сириуса". Мы делали акцент именно на этом - подружить всех участников программы и найти полезные и интересные форматы сотрудничества, содержательных и активных партнеров. В рамках программы школьники смогут подготовить проект для участия во всероссийских и международных конкурсах, в том числе в конкурсе научно-технологических проектов "Большие вызовы". Студенты получат опыт педагогической практики в проектной деятельности и улучшат навыки проработки проектов. А компании-партнеры привлекут внимание к своей отрасли и найдут мотивированных сотрудников", - рассказала Елена Шмелева.

На участие в проекте поступило более 5 тысяч заявок, из них примерно 3,6 тысячи от школьников и 870 от студентов. Отраслевые компании и научные институты уже подготовили 630 проектов - инженерных и исследовательских заданий.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Все задачи соответствуют приоритетам Стратегии научно-технологического развития России: цифровые технологии и искусственный интеллект, экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, персонализированная медицина и высокотехнологичное здравоохранение, рациональное агро- и аквахозяйство, противодействие угрозам национальной и индивидуальной безопасности, связанность территории Российской Федерации, эффективное взаимодействие человека, природы и технологий.

Так, ребята будут решать проблему автономной доставки сжиженного природного газа к труднодоступным населенным пунктам, разработать шасси исследовательского планетохода и лунный скафандр XXI века, способный обеспечить комфортное длительное пребывание космонавтов на поверхности спутника Земли. Проекты Дальневосточного федерального университета исследуют выживаемость тихоходок (микроскопические беспозвоночные) в открытом космосе и нацелены на разработку умных буев для экомониторинга в морских бухтах Владивостока. Удмуртский государственный университет представил задачу по созданию миниатюрных датчиков для биоинженерных устройств, имитирующих работу щитовидной железы.

Студенты-наставники могут выбирать свой проект до 14 августа, школьники - до 31 августа. Работать над заданиями участники будут в течение всего следующего учебного года. Зарегистрироваться на платформе можно до 8 августа.

Общество Образование

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