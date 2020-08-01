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01.08.2020 10:47
Рубрика: Культура

Чулпан Хаматова прокомментировала уход Гармаша из "Современника"

Текст: Наталья Лебедева
Неожиданное решение Сергея Гармаша уйти из "Современника" удивило коллег. Актриса Чулпан Хаматова охарактеризовала ситуацию одним словом "чудовищно".
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В беседе с РБК Хаматова отметила, что нынешний руководитель театра Виктор Рыжаков еще не успел "показать себя", так как театр был закрыт на карантин.

Фото: Евгения Смолянская/ РГ
Представитель Гармаша прокомментировал его уход из "Современника"

"Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания", - сказала она и добавила, что раз человек как художник не может согласиться с другим художником - значит, он выбирает другой путь.

Также Хаматова прокомментировала стиль работы нового руководителя, который, по ее словам, не гонится за модой в пустом смысле этого слова.

"Он имеет в виду "востребованный театр". И есть все шансы сохранить главное, что было в театре - пульсацию времени и честный разговор со зрителем", - объяснила она.

Что касается Сергея Гармаша, то Чулпан Хаматова считает его блистательным артистом, который украсит любую труппу.

Напомним, что Сергей Гармаш написал открытое письмо, в котором возмутился обстановкой в "Современнике", сложившейся после смерти худрука Галины Волчек, и заявил о своём уходе. В "Современник" он пришёл в 1984 году.

Культура Театр Драматический театр

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