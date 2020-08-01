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01.08.2020 14:49
Рубрика: Общество

Диетолог сравнила пользу мяса и рыбы

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

И мясо, и рыба могут принести пользу организму человека. Но у этих продуктов есть своя специфика.

Фото: iStock
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Как рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Чигия, преимущество рыбы заключается в высоком содержании полезных жирных кислот Омега-3, которые сложно получить из растительной пищи.

По словам специалиста, особенно богата Омегой-3 жирная рыба. Речь, в частности, идет о лососе, скумбрии, сельди и сардине. Но необходимо помнить о высокой калорийности рыбьего жира. А тем, кто страдает от лишнего веса, лучше включить в рацион нежирные сорта рыбы, например, минтай, навагу, хека, щуку, карпа, карася, леща и судака.

Как отмечается, употребление рыбы положительно влияет на сердце, повышает иммунитет и снижает уровень холестерина. Также подобная пища может препятствовать развитию онкозаболеваний.

Примечательно, что Омега-3 содержится также в мясе животных, особенно тех, которых разводят на свободном выпасе. Однако в рыбе полезных жирных кислот все же больше. При этом и рыба, и мясо являются источником белка.

"В мясе молодых животных меньше холестерина. Но здесь опять есть одно "но". В мясе молодых животных много пуринов. Пурины - это вещества, из которых образуется мочевая кислота. Они могут откладываться на суставах, и тогда может начаться подагра", - говорит диетолог.

По мнению специалиста, предпочтительно есть мясо не чаще 1-2 раз в неделю. А лучше всего чередовать его с рыбой. Тогда организм получит полезный комплекс белка, жирных кислот, витаминов и микроэлементов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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