Для военных введут спецпайки для экстремально холодного и жаркого климата

Научно-исследовательская работа по созданию специальных пайков для употребления в условиях жаркого и холодного климата в настоящее время ведется в России. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Интервью приурочено к 320-летию тыла Вооруженных Сил России.

По словам генерала Булгакова, так как возросла интенсивность служебно-боевой деятельности войск в условиях экстремально холодного и жаркого климата, проводится научно-исследовательская работа в интересах создания современных индивидуальных рационов питания военнослужащих. В качестве примера адаптированного пайка военачальник привел рацион питания для летчиков.

"Для летного состава Вооруженных Сил РФ ранее разработаны современные рационы питания - так называемый "бортовой паек для экипажей самолетов и вертолетов". Такой паек полностью удовлетворяет потребности летного состава при выполнении ими боевых и специальных задач. В состав спецпайка включены готовые к употреблению блюда в современных эргономичных упаковках, открывающихся без применения специальных приборов. "Если ранее это были преимущественно каши с мясом массой 250 граммов, то теперь это мясорастительные или мясоовощные блюда массой 400 грамм", - рассказал Дмитрий Булгаков.

Стоит отметить, что накануне в преддверии 320-ой годовщины образования Тыла Вооруженных Сил России на интернет-портале Минобороны РФ начал работу новый мультимедийный раздел, посвященный этой знаменательной дате. На странице посетители смогут ознакомиться с историей и современностью системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил России.