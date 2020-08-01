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01.08.2020 11:35
Рубрика: Общество

Доктор Мясников рассказал, как снизить риск тяжелой формы COVID-19

Текст: Михаил Русин
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные задачи, которые следует решить, чтобы не заболеть коронавирусом в тяжелой форме.

Фото: iStock
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Как сообщает РИА Новости, специалист выделяет главные шаги для достижения этой цели. Нужно бросить курить и похудеть. Также необходимо сделать выбор в пользу здорового низкокалорийного питания, заниматься спортом, закаляться и контролировать артериальное давление.

Кроме того нужно сделать прививку от гриппа и - когда появится соответствующая вакцина - от коронавируса.

Выполнение этих правил позволит не только укрепить иммунитет и избежать заболевания COVID-19 в тяжелой форме, но и поможет предотвратить развитие рака и болезней сердца.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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