Доктор Мясников рассказал, как снизить риск тяжелой формы COVID-19

Известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные задачи, которые следует решить, чтобы не заболеть коронавирусом в тяжелой форме.

Как сообщает РИА Новости, специалист выделяет главные шаги для достижения этой цели. Нужно бросить курить и похудеть. Также необходимо сделать выбор в пользу здорового низкокалорийного питания, заниматься спортом, закаляться и контролировать артериальное давление.

Кроме того нужно сделать прививку от гриппа и - когда появится соответствующая вакцина - от коронавируса.

Выполнение этих правил позволит не только укрепить иммунитет и избежать заболевания COVID-19 в тяжелой форме, но и поможет предотвратить развитие рака и болезней сердца.