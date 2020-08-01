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01.08.2020 09:15
Рубрика: Общество

Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Маленьким детям не нужно надевать маски для защиты от коронавируса, так как это может затруднить им дыхание. Кроме того, подобная мера не имеет особого смысла с точки зрения борьбы с распространением заболевания.

Фото: iStock
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Об этом на своей странице в соцсети написала врач и телеведущая Елена Малышева, отвечая на комментарий одной из читательниц. Вопрос был вызван тем, что на днях министерство здравоохранения Казахстана выпустило приказ об обязательном ношении масок в общественных местах для граждан всех возрастов, в том числе и младенцев.

- Это не допустимо, - считает Елена Малышева. - В США зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках. У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых.

По словам телеведущей, Американская ассоциации педиатров даже выступила с заявлением, что и социальная дистанция с детьми не нужна - риск заразиться от них стремится к нулю.

Отметим, что согласно сообщениям СМИ Казахстана, спорная норма приказа местного минздрава уже скорректирована. Теперь маски можно не надевать детям в возрасте до пяти лет.

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