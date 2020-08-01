Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей

Маленьким детям не нужно надевать маски для защиты от коронавируса, так как это может затруднить им дыхание. Кроме того, подобная мера не имеет особого смысла с точки зрения борьбы с распространением заболевания.

Об этом на своей странице в соцсети написала врач и телеведущая Елена Малышева, отвечая на комментарий одной из читательниц. Вопрос был вызван тем, что на днях министерство здравоохранения Казахстана выпустило приказ об обязательном ношении масок в общественных местах для граждан всех возрастов, в том числе и младенцев.

- Это не допустимо, - считает Елена Малышева. - В США зафиксировано два случая гибели детей, которые находились в масках. У детей несовершенная система дыхания. Кроме того, они не представляют никакой угрозы для взрослых.

По словам телеведущей, Американская ассоциации педиатров даже выступила с заявлением, что и социальная дистанция с детьми не нужна - риск заразиться от них стремится к нулю.

Отметим, что согласно сообщениям СМИ Казахстана, спорная норма приказа местного минздрава уже скорректирована. Теперь маски можно не надевать детям в возрасте до пяти лет.