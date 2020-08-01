Гендир "Спартака" опроверг информацию о подписании контракта с Кокориным

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов заявил, что клуб не подписывал соглашение с нападающим Александром Кокориным.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что Кокорин побывал в офисе "красно-белых" и поставил подпись под трехлетним контрактом. Официально о переходе игрока должны были объявить сегодня. Но в связи со смертью матери форварда "Спартака" Александра Соболева клуб решил отложить презентацию Кокорина.

"Мы еще никого не взяли. Когда объявим, тогда и будем говорить об этом. Мне кажется, так верно. Рассуждать о несвершившихся фактах - несолидно с моей стороны", - сказал журналистам Газизов.