"Спартак" отложил объявление о трансфере Кокорина

Московский "Спартак" не станет сегодня объявлять о переходе Александра Кокорина из-за трагедии в семье форварда команды Александра Соболева, сообщает sport24.ru. Ранее "красно-белые" выразили соболезнования Соболеву, у которого скончалась мать.

На неделе Кокорин прилетел в столице, где посетил офис "Спартака" и подписал с клубом трехлетний контракт. По неофициальной информации, он будет выступать за "красно-белых" под девятым номером, который в прошлом сезоне носил Резиуан Мирзов.

Дебют Кокорина в составе новой команды может состояться в следующее воскресенье, когда футболисты Доменико Тедеско примут бывший клуб Александра - "Сочи".