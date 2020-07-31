Кокорин прокомментировал информацию о переходе в "Спартак"

Пока клуб и источник "РГ" отказались подтвердить эту информация. Но, по некоторым данным, официально игрока представят 1 августа.

Пока же после заседания Мосгорсуда, на котором Кокорин и Павел Мамаев добиваются пересмотра приговора, он прокомментировал свой уход в "Спартак".

"Спартак"? Скоро начнутся игры, и все узнаете", - передает слова Кокорина Sport24.

Также Кокорин ответил на вопросы о заседании суда, которое прошло в пятницу. 8 мая прошлого года Кокорин, Мамаев, Кирилл Кокорин и Александра Протасовицкий приняли участие в нескольких драках в центре Москвы, за что получили реальные сроки. Мамаев был осужден на год и пять месяцев колонии общего режима, Кокорин - на год и шесть месяцев. Однако по УДО они вышли в сентябре прошлого года. В итоге суд в пятницу отложил на 3 августа пересмотр приговора.

"Нам сказали, что 3 августа можно не присутствовать. Мы не приедем в понедельник, будет только Протасовицкий. О компенсации не думал. Главное, чтобы нас оправдали. За это и боремся", - сказал Кокорин.