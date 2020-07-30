СМИ: Кокорин подписал контракт со "Спартаком"

Александр Кокорин продолжит карьеру в московском "Спартаке".

Нападающий, контракт которого с "Зенитом" истекает 31 июля, побывал в офисе красно-белых, где, по данным "СЭ", подписал контракт со "Спартаком". Ранее в СМИ сообщалось, что футболист подпишет соглашение на три года.

Кокорин выступал за "Зенит" с 2016 года. В минувшем сезоне он в весенней части на правах аренды играл за "Сочи". В 10 матчах он забил 7 голов. Всего за карьеру в питерском клубе он провел 92 матча и забил 34 мяча.

Ранее он выступал за московское "Динамо" и махачкалинский "Анжи".

По данным СМИ, официально объявлено о подписании контракта с Кокориным будет 1 августа.