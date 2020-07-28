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28.07.2020 21:53
Рубрика: Спорт

"Спартак" предложил Кокорину трехлетний контракт

Текст: Максим Домчев
Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.

Как сообщает "Чемпионат", "красно-белые" намерены заполучить в свои ряды 29-летнего форварда, соглашение которого с питерским клубом заканчивается 31 июля. Размер предлагаемой заработной платы не разглашается.

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Кокорин в это межсезонье имеет реальный шанс подписать выгодный контракт. Борьбы за игрока ведут "Зенит", "Сочи", "Локомотив", предложивший подписной бонус в размере 4 млн евро, "Динамо" и "Рубин". Так что конкурентов у "Спартака" в борьбе за игрока предостаточно.

Сообщается, что "красно-белые" готовы платить игроку столько, сколько он захочет. 29-летний футболист пока хранит молчание. Также пока нет новостей и о том, какие условия будет предлагать игроку "Зенит".

Наставник питерцев Сергей Семак заявил, что заинтересован в услугах этого нападающего, но руководство клуба пока свою позицию не озвучило.

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