"Спартак" предложил Кокорину трехлетний контракт

Московский "Спартак" предложил нападающему "Зенита" Александру Кокорину контракт на три года.

Как сообщает "Чемпионат", "красно-белые" намерены заполучить в свои ряды 29-летнего форварда, соглашение которого с питерским клубом заканчивается 31 июля. Размер предлагаемой заработной платы не разглашается.

Кокорин в это межсезонье имеет реальный шанс подписать выгодный контракт. Борьбы за игрока ведут "Зенит", "Сочи", "Локомотив", предложивший подписной бонус в размере 4 млн евро, "Динамо" и "Рубин". Так что конкурентов у "Спартака" в борьбе за игрока предостаточно.

Сообщается, что "красно-белые" готовы платить игроку столько, сколько он захочет. 29-летний футболист пока хранит молчание. Также пока нет новостей и о том, какие условия будет предлагать игроку "Зенит".

Наставник питерцев Сергей Семак заявил, что заинтересован в услугах этого нападающего, но руководство клуба пока свою позицию не озвучило.