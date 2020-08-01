Скончалась мать футболиста "Спартака" Соболева

Ушла из жизни мать нападающего "Спартака" Александра Соболева. Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

"Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой!" - говорится в сообщении. Свои соболезнования Соболеву выразил не только "Спартак", но и бывшая команда игрока - "Крылья Советов".

Соболев перешел в "Спартак" прошлой зимой из "Крыльев Советов" на правах аренды. Во второй части сезона он провел 13 встреч во всех турнирах и забил три мяча. В середине мая "красно-белые" подписали полноценный контракт с Александром.