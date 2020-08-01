Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании

Гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации четвертого этапа чемпионата мира в классе машин "Формулы-1" - Гран-при Великобритании.

Лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 24,303 секунды. Он завоевал 91-ю поул-позицию в карьере. Вторым стал партнер британца по команде финн Валттери Боттас (+0,313), третьим - представитель Нидерландов Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+1,022).

Что касается россиянина Даниила Квята, то он показал 14-й результат. Однако стартовать в воскресной гонке он будет с 19-го места из-за штрафа в виде пяти позиций, полученного после замены коробки передач. Партнер Даниила по "Альфа Таури" француз Пьер Гасли финишировал 11-м в квалификации.

Остается добавить, что воскресная гонка начнется в 16:10 по московскому времени.