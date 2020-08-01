Издатель Евгений Лебедев станет пэром и членом Палаты лордов

Бизнесмен российского происхождения, издатель газеты The Independent и Evening Standard Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и войдет в Палату лордов, верхнюю палату британского парламента. Соответствующая информация содержится в опубликованном в пятницу официальном списке.

Евгений Лебедев был рекомендован действующим премьер-министром Борисом Джонсоном. Предприниматель станет членом независимой партии в Палате лордов, то есть не будет представлять конкретно ни одну из политических сил, пишет ТАСС.

Всего в список включены 36 человек. В их числе экс-министр финансов и иностранных дел Филип Хаммонд, биограф Маргарет Тэтчер Чарльз Мур, младший брат Джонсона Джо Джонсон, супруг бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филип Мэй и многие другие политики.

Начиная с сентября, когда парламентарии вернутся с летних каникул, новых пэров начнут вводить в Палату лордов.