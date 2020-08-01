"Каролина" победила "Нью-Йорк Рейнджерс" в первом матче НХЛ после паузы

В первой официальной встрече НХЛ после паузы "Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2. Матч предварительного раунда плей-офф состоялся в Торонто без зрителей.

В составе "Каролины" отличились Джейкоб Слэвин, Себастьян Ахо и Мартин Нечас. Форвард этой команды Андрей Свечников отметился результативной передачей. У "Рейджерс" шайбы забросили Мика Зибанежад и Марк Стаал, а Артемий Панарин отдал голевой пас.

Добавим, что из-за травмы встречу пропустил голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Следующую игру эти команды проведут 3 августа. Серии за выход в Кубок Стэнли проводятся до трех побед.