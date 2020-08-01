Командующий Си Цзиньпин проявляет искреннюю заботу о многомиллионной армии

В последние годы председатель Си Цзиньпин часто навещал офицеров и рядовых солдат. Его искренние, наполненные теплотой и заботой слова вдохновили множество людей. Так, пограничникам, несущим службу на границе между КНР и Монголией, он сказал следующее: "Сегодня я буду стоять на страже границы нашей отчизны вместе с вами!".

Пилоту, которому пришлось отложить свадьбу из-за участия в спасательной операции и ликвидации последствий стихийных бедствий, Си Цзиньпин сказал: "Непременно найди время и сыграй свадьбу как можно быстрей!".

Солдатам, которые проводили уборку в военном лагере, он задал искренний вопрос: "Как вам тут спится? Не слишком холодно?". Демобилизованному легендарному военнослужащему Чжан Фуцину он сказал следующие слова заботы и поддержки: "Берегите себя! Желаю вам здоровья и долголетия!".

Военнослужащему саперных войск, герою Ду Фуго, глава государства искренне пожелал: "Надеюсь, ты сможешь восстановить и укрепить здоровье!". Молодых кадетов авиационного университета ВВС КНР Си Цзиньпин напутствовал следующими словами: "Вы должны ценить эту золотую пору учебы. Вы - надежда и будущее вооруженных сил нашей Родины!".