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01.08.2020 07:37

Командующий Си Цзиньпин проявляет искреннюю заботу о многомиллионной армии

Народно-освободительная армия Китая отмечает 93-ую годовщину. Председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что необходимо ставить интересы офицеров и рядовых солдат на первое место, на деле и по-настоящему заботиться о них, всегда принимать близко к сердцу их запросы и жизненные неурядицы, цитирует информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: EPA/SERGEY PYATAKOV Фото: EPA/SERGEY PYATAKOV
Фото: EPA/SERGEY PYATAKOV

В последние годы председатель Си Цзиньпин часто навещал офицеров и рядовых солдат. Его искренние, наполненные теплотой и заботой слова вдохновили множество людей. Так, пограничникам, несущим службу на границе между КНР и Монголией, он сказал следующее: "Сегодня я буду стоять на страже границы нашей отчизны вместе с вами!".

Пилоту, которому пришлось отложить свадьбу из-за участия в спасательной операции и ликвидации последствий стихийных бедствий, Си Цзиньпин сказал: "Непременно найди время и сыграй свадьбу как можно быстрей!".

Солдатам, которые проводили уборку в военном лагере, он задал искренний вопрос: "Как вам тут спится? Не слишком холодно?". Демобилизованному легендарному военнослужащему Чжан Фуцину он сказал следующие слова заботы и поддержки: "Берегите себя! Желаю вам здоровья и долголетия!".

Военнослужащему саперных войск, герою Ду Фуго, глава государства искренне пожелал: "Надеюсь, ты сможешь восстановить и укрепить здоровье!". Молодых кадетов авиационного университета ВВС КНР Си Цзиньпин напутствовал следующими словами: "Вы должны ценить эту золотую пору учебы. Вы - надежда и будущее вооруженных сил нашей Родины!".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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