Крупнейшая авиакомпания Южной Америки уволит 2 700 сотрудников

Бразильское подразделение Latam объявило о массовом сокращении штата. Перевозчик собирается уволить почти половину бортпроводников и пилотов - всего 2 700 сотрудников.

"В свете нынешнего эпидемиологического кризиса такая мера является неизбежной", - заявило руководство компании. Ранее сотрудники Latam отклонили предложение работодателя о добровольном сокращении зарплаты.

В то же время руководители двух других авиакомпаний - Azul и Gol - сумели договориться со своим персоналом.

На бразильское подразделение Latam приходится около 50% операционной деятельности компании, напоминает ТАСС.