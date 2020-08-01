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01.08.2020 02:50
Рубрика: В мире

Крупнейшая авиакомпания Южной Америки уволит 2 700 сотрудников

Бразильское подразделение Latam объявило о массовом сокращении штата. Перевозчик собирается уволить почти половину бортпроводников и пилотов - всего 2 700 сотрудников.

Фото: EPA-EFE/ENNIO LEANZA
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"В свете нынешнего эпидемиологического кризиса такая мера является неизбежной", - заявило руководство компании. Ранее сотрудники Latam отклонили предложение работодателя о добровольном сокращении зарплаты.

В то же время руководители двух других авиакомпаний - Azul и Gol - сумели договориться со своим персоналом.

На бразильское подразделение Latam приходится около 50% операционной деятельности компании, напоминает ТАСС.

В мире Южная Америка Бразилия

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