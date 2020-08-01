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01.08.2020 00:01
Рубрика: Общество

Медицинские вузы будут готовить больше врачей

Текст: Елена Манукиян
В вузах Минздрава со следующего года увеличат количество бюджетных мест, сообщили в ведомстве. Набор абитуриентов вырастет по специальностям, которые наиболее востребованы на рынке труда.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Всего объемы подготовки специалистов за счет средств федерального бюджета по программам ординатуры в 2021/22 году изменятся по 76 направлениям. По 35 из них первокурсников будет на 50% больше обычного. Дополнительные бюджетные места появятся по таким направлениям, как "Вирусология", "Генетика", "Гериатрия", "Гигиена детей и подростков", "Гигиеническое воспитание", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Диетология", "Колопроктология", "Коммунальная гигиена", "Лабораторная генетика", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Организация здравоохранения и общественное здоровье", "Остеопатия", "Пластическая хирургия", "Психотерапия", "Пульмонология", "Радиационная гигиена", "Радиология", "Радиотерапия", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Санитарно-гигиенические лабораторные исследования", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы", "Стоматология общей практики", "Судебно-психиатрическая экспертиза", "Сурдология-оториноларингология", "Ультразвуковая диагностика", "Физиотерапия", "Функциональная диагностика", "Эндоскопия", "Эпидемиология".

Общее количество бюджетных мест по программам ординатуры вырастет в 28 российских регионах, на территории которых находятся подведомственные Минздраву образовательные и научные организации. В их числе - Амурская, Архангельская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Кемеровская, Курганская, Нижегородская, Новосибирская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Томская, Челябинская области; Забайкальский, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края; города федерального значения Москва и Санкт-Петербург; Республики Алтай, Башкортостан, Татарстан, Удмуртская.

Фото: iStock
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По программам бакалавриата набор в медвузы будет увеличен почти наполовину. Самый массовый приём абитуриентов планируется по специальности "Сестринское дело". Так, например, медсестер в два раза больше будут готовить в Томской области, на 66,67% их количество добавится в Москве, на 50% - в республике Татарстан, Ростовской области, городе федерального значения Санкт-Петербурге, на 20% - в Архангельской области.

По программам специалитета набор увеличится по таким направлениям, как "Лечебное дело" (на 18,37%), "Медико-профилактическое дело" (на 9,99%) , "Медицинская биофизика" (на 22,22%), "Медицинская кибернетика" (на 47,95%), "Педиатрия" (на 17,6%), "Стоматология" (на 3,23%), "Фармация" (на 0,07%).

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