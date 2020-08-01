Мексика заняла третье место в мире по числу умерших от COVID-19

В Мексике от коронавируса SARS-CoV-2 скончались 46 тысяч 688 человек. Это больше, чем в Великобритании, которая занимала третье место в мире по числу жертв от COVID-19.

За минувшие сутки в Мексике коронавирус выявлен у 8 тысяч 458 человек (на 728 больше, чем днем ранее). Общее число заболевших возросло до 424 637. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики. Число летальных исходов среди инфицированных пациентов за последние 24 часа увеличилось на 688.

Больницы загружены на 46 процентов., пустые койки в отделениях реанимации есть, аппаратов искусственной вентиляции легких хватает, подчеркнул замглавы Минздрава страны Уго Лопесом-Гателль. А президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор 21 июля заявил, что в республике наблюдается замедление темпов распространения инфекции.