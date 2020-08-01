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01.08.2020 21:33
Рубрика: Власть

МИД: Соревнование за войска США показало кризис безопасности в Европе

Текст: Александр Саможнев

Соревнование стран Восточной Европы за право принимать войска США не укрепит их безопасность, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в комментарии к 45-летию со дня подписания Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Фото: EPA/GIUSEPPE LAMI
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По словам Грушко, сегодня наблюдаются попытки укреплять свою безопасность за счет обретения военного превосходства. Эти тенденции крайне опасны и носят дестабилизирующий характер. Они не укрепят безопасность, в том числе и тех государств, которые сегодня объявляют себя "прифронтовыми". И через 35 лет после подписания Хельсинкского заключительного акта они вступили в соревнование за право принимать на своей территории американские войска.

"Это главный маркер той кризисной ситуации, которая сложилась в сфере европейской безопасности", - особо отметил Александр Грушко.

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