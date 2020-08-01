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01.08.2020 11:48
Рубрика: Общество

Мурашко: Подвиг медиков во время эпидемии COVID-19 увековечат в монументе

Текст: Ирина Невинная
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Во время эпидемии новой коронавирусной инфекции российские медики проявили героизм и самоотверженность, не допустив гибель десятков тысяч людей. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время церемонии открытия новой инфекционной больницы, строительство которой закончено в Нижнем Новгороде. Он сообщил, что подвиг медицинских работников решено увековечить в монументе.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"В оказании помощи больным коронавирусом в эти месяцы приняли участие более 500 тысяч медицинских работников, а соответствующую переподготовку и обучение прошли 1,5 миллиона врачей и медсестер, - сообщил министр. - Это был вызов для всей системы. И надо отдать должное всем: врачам, медсестрам, младшему медперсоналу, врачам и другим сотрудникам скорой помощи, - все они проявили героизм и самоотверженность, не допустив гибели десятков тысяч людей".

Михаил Мурашко сообщил, что началось проектирование монумента, в котором будет запечатлена самоотверженная работа медиков во время эпидемии. "Чтобы мы все помнили об этом, о той самоотверженности и ответственности, которую проявили медицинские работники", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что новая инфекционная больница в Нижнем Новгороде отвечает всем современным представлениям об оказании специализированной помощи больным всевозможными инфекциями. "Больница спроектирована очень грамотно. Мы видим - в ней предусмотрены немонопрофильные зоны. В будней жизни мы сталкиваемся с разными инфекциями - это не только поражения легких, но и кишечные заболевания, и другие инфекции. В новой больнице есть возможность поделить пациентов, поступающих с заболеваниями разной этиологии, чтобы обеспечить защищенность персонала и больных от заражения другими инфекциями и обеспечить эффективность лечения", - подчеркнул Михаил Мурашко.

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