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01.08.2020 17:55
Рубрика: Общество

Мурашко: Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной

Текст: Ирина Невинная
Вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, об этом сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Нижний Новгород.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Мурашко: Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в октябре

"Планируем, что вакцинация будет покрываться из бюджета", - пояснил Мурашко.

Для этого прививка от нового коронавируса должна быть введена в национальный календарь профилактических прививок, как это было сделано несколько лет назад с прививкой от гриппа. От него сначала прививали бесплатно только группы риска - детей, пожилых, больных некоторыми хроническими заболеваниями. А люди трудоспособного возраста делали прививку либо за счет работодателя, либо оплачивали ее самостоятельно. После того, как несколько лет назад была введена массовая бесплатная вакцинация всех групп населения, процент сделавших прививку удалось поднять до 70 процентов в группах риска и чуть менее 50 процентов в целом по популяции, в результате в последние годы удавалось избежать тяжелых эпидемий гриппа в России.

Что касается новой инфекции, ранее министр сообщал, что широкую вакцинацию некоторых групп риска (медиков, работающих с COVID-больными) могут начать уже во второй половине августа-сентябре. сегодня он скорректировал сроки, сказав, что массовая вакцинация начнется в октябре.

Министр также рекомендовал ранее в наступающем осенне-зимнем сезоне обязательно привиться от гриппа и пневмококка - это уменьшит риск заболеть гриппом и пневмонией и, следовательно, повысит шансы на легкое течение заболевания в случае инфицирования коронавирусом.

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Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19 Прививки и вакцинация

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